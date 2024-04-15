Россиянам объяснили, почему невыгодно брать отпуск в мае

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Брать отпуск в мае экономически невыгодно из-за большого количества праздничных дней. Причину этого россиянам разъяснила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
В беседе с РИА Новости она пояснила, что в последнем весеннем месяце меньше всего рабочих дней. При этом, имеет значение то, что в отпуск не засчитываются только сами праздники, а перенесённые и присоединённые к ним выходные дни — нет.
Размер отпускных зависит от соотношения рабочих и нерабочих дней в месяце. Чем больше первых и меньше вторых — тем большую сумму отпускных получит работник, объяснила юрист. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе самыми выгодными месяцами для отпусков получаются июль и октябрь. В них по 23 рабочих дня. В августе — 22 рабочих дня, так что этот месяц тоже подойдёт для ежегодного отпуска, заключила Татьяна Нечаева.
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Александр Бойцов