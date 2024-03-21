Россиянам раскрыли, как получить больше выходных

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Юрист Илья Русяев заявил, что больше выходных можно получить, уходя в отпуск в августе и октябре.
«ТК РФ позволяет законно увеличить размер отпускных за счёт нескольких факторов. Важно правильно выбрать время отпуска. Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчёт среднего заработка за последние 12 месяцев. Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Русяев.
Кроме того, он рекомендовал не брать отпуск до полугода работы. Специалист напомнил, что отпуск можно переносить на следующий год, однако следует учитывать, что более двух лет не уходить на отдых по закону нельзя.
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