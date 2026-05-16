ГАИ проводит массовые проверки водителей на выходных в регионах

16 мая 2026, 11:10

В ближайшую пятницу и выходные, 16–17 мая, Госавтоинспекция организует массовые и сплошные рейды, направленные на выявление нетрезвых водителей. О предстоящих проверках уже сообщили региональные подразделения ведомства.





Как пишут «Известия», усиленные наряды дорожно-патрульной службы будут нести службу на трассах Ивановской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской областей, а также в других субъектах РФ. Накануне выходных в Госавтоинспекции МВД России вновь обратили внимание граждан на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения, назвав такое поведение грубейшим нарушением правил дорожного движения.





«Такое безответственное и преступное поведение водителя несет угрозу его жизни, а также жизням его пассажиров и других участников движения. Убедительно просим очевидцев сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в состоянии опьянения. По всем этим сообщениям обязательно будут приняты необходимые меры реагирования. Такой звонок может предотвратить трагедию на дороге и спасти чью-то жизнь», — сказал полковник полиции Антон Белан.



