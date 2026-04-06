Гаишника протащило по асфальту в Москве, и это сняли на видео

06 апреля 2026, 12:39

Москвич на скорости протащил гаишника по асфальту

В Москве инспектор ДПС пострадал при попытке водителя скрыться после требования предъявить документы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушитель резко нажал на газ и протащил сотрудника по асфальту на большой скорости.





Получив травмы, инспектор удержался за плечо автомобиля, однако водитель не остановился. Позже выяснилось, что мужчина оставил машину на АЗС на МКАД, уехал на такси в поселок Мирный Люберецкого района, а затем переселился в другой автомобиль, с которого предварительно снял номера.







От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Ранее его уже лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.



Возбудили уголовное дело, также составили протоколы об административных правонарушениях.



