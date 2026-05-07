Гаишники сопроводили важного бобра в Томске на пешеходном переходе

07 мая 2026, 21:34

В Томске две машины ДПС сопроводили важного бобра, переходившего дорогу на пешеходном переходе. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.





На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное неторопливо движется между лужами вдоль проезжей части. Несмотря на то что бобр перешёл дорогу на красный свет, сотрудники ГИБДД обеспечили ему безопасный путь к цели. В итоге зверь добрался до водоёма и уверенно прыгнул в воду.



Это не единственное появление бобра в общественном пространстве. В июле прошлого года в Зеленоградске (Калининградская область) животное попало на видео во время строительства плотины — кадры публиковал Telegram-канал Amber Mash.



Тогда очевидцы засняли бобра, грызущего молодую иву в центре города, отметив, что застали его «за ужином».



