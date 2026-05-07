В Тулуне пьяный водитель притворялся иностранцем перед сотрудниками ГАИ
В Тулуне Иркутской области пьяный водитель, попавший в массовое ДТП, притворялся иностранцем, пытаясь избежать ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария с четырьмя автомобилями произошла днем 6 мая на улице Ленина. Предварительно, 70-летний водитель ВАЗ-21063 при повороте налево не уступил дорогу Toyota Camry под управлением 44-летнего мужчины. В результате машины столкнулись и въехали в припаркованный транспорт. Оба водителя обратились к медикам с травмами.
Прибывшие на место полицейские заметили, что водитель иномарки вел себя агрессивно и имел признаки опьянения. Когда они начали задавать ему вопросы, автомобилист заговорил на непонятном языке, который, как выяснилось позже, он придумал сам. Запас вымышленных слов быстро закончился, и нарушитель перешел на русский, пояснив, что перед поездкой пил водку.
Медосвидетельствование показало шестикратное превышение нормы алкоголя в крови. Также выяснилось, что мужчину уже лишали прав. В итоге на него составили протокол за езду в нетрезвом виде. Водителя отечественного авто так же привлекли к административной ответственности — за невыполнение требований уступить дорогу и поворот в запрещенном месте.
