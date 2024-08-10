Галкин* раскритиковал российских артистов и призвал к помощи Курской области

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Юморист и телеведущий Максим Галкин* обратился к российским артистам с призывом помочь жителей Курской области. Об этом он заявил на своей странице в Instagram**.
Шоумен подверг критике артистов Олега Газманова, Григория Лепса, Ярослава Дронова (известного под псевдонимом Shaman) и Надежду Бабкину за отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
Галкин в ходе анализа страниц артистов в социальных сетях обнаружил, что Газманов вспоминает свои прошлые хиты, Лепс дает концерты в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.
Он также добавил, что артистов из списка, в отличие от него самого, не обвиняют в том, что они не отреагировали на события в Курской области.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на приграничные территории под Курском.
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* внесен Минюстом в реестр иноагентов
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Галкин в ходе анализа страниц артистов в социальных сетях обнаружил, что Газманов вспоминает свои прошлые хиты, Лепс дает концерты в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках.
«Почему они не приходят на помощь курянам?» – заявил телеведущий.
Он также добавил, что артистов из списка, в отличие от него самого, не обвиняют в том, что они не отреагировали на события в Курской области.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на приграничные территории под Курском.
Читайте также:
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
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В Госдуме предположили участие иностранных наемников в атаке на Курскую область
* внесен Минюстом в реестр иноагентов
** запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Александр Климов