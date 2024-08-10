Фото: istockphoto/ANGHI
По некоторой информации, в атаке под Курском могли участвовать польские и французские наемники. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Кроме того, парламентарий считает, что в планировании нападения участвовала британская сторона. Теперь же, по мнению Слуцкого, западные государства не хотят нести ответственность за действия боевиков ВСУ в регионе.
В заключение он назвал Коллективный Запад «коллективным фюрером» нынешнего века. Украинские радикалы напали на приграничье под Курском 6 августа. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.
Читайте также:
NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области
Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском
В США предрекли судьбу ВСУ в Курской области
«Западные столицы, очевидно, пытаются снизить или вообще снять собственную ответственность. В нападении на российскую границу, по данным разных источников, участвовали французские и польские наемники, бандеровцы были вооружены натовским оружием, а сама провокация планировалась при участии Британии. На этом фоне Вашингтон отправляет в Киев новый пакет военной помощи на миллионы долларов», — написал Слуцкий.
В заключение он назвал Коллективный Запад «коллективным фюрером» нынешнего века. Украинские радикалы напали на приграничье под Курском 6 августа. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.
Читайте также:
NYT: у боевиков ВСУ закончились «легкие успехи» в Курской области
Солдаты-срочники отразили атаку боевиков ВСУ под Курском
В США предрекли судьбу ВСУ в Курской области
Никита Кротов