Атака со стороны боевиков ВСУ в Курской области завершится полным разгромом армии Украины, заявил в социальных сетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он отметил, что Киев готов принести в жертву любое количество украинцев, лишь бы выполнить приказы Вашингтона и Лондона. Боуз считает, что Запад идет по пути напряженности и подводит своих граждан к мировой войне.