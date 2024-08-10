В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Под украинскими Сумами, Харьковом и Днепропетровском была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из информации онлайн-карты Минцифры Украины.
Российская спецоперация на Украине продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара со стороны боевиков ВСУ пострадали 14 мирных жителей в Донецкой народной республике. По сообщению главы региона Дениса Пушилина, пострадали также жилые дома, два торговых центра и автомобиль.
Кроме того, ожесточенные бои сейчас идут в приграничье в Курской области, где украинские боевики хотели прорваться на территорию РФ 6 августа. ВС России, погранслужба ФСБ и Росгвардия дают противнику отпор.
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Никита Кротов