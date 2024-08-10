Киев расширил зону принудительной эвакуации под Херсоном

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
На подконтрольной боевикам ВСУ территории Херсонщины расширена зона принудительной эвакуации местного населения. Как сообщил в Telegram-канале назначенный киевским режимом руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, зона охватит до 50 пунктов.
«Это — Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона...» — говорится в публикации Прокудина.Власти Украины регулярно объявляют принудительную эвакуацию. Херсонская область входит в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает референдум легитимным. Сейчас Херсонская область находится под контролем ВС РФ на 75%.
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