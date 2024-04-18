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В ряде районов Харьковской области проведят принудительную эвакуацию местных жителей, чтобы освободить их для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. С таким заявлением 18 апреля выступил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«Основная часть людей была выселена из этих поселков, которые контролируются Киевом. Мы многократно слышим о принудительной эвакуации... Это, вероятно, сделано для освобождения места для военных и западных наемников, которые прибывают. Их количество значительно, к сожалению. Они постоянно мобилизуются и непрерывно пополняют свои ряды», — заявил Ганчев, комментируя принудительную эвакуацию, объявленную в Киеве в нескольких районах Харьковской области.Мэр Харькова Игорь Терехов 3 апреля заявил, что «определенные планы» по эвакуации жителей города есть, однако в настоящее время не следует обсуждать этот вопрос. Власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 населенных пунктов, при этом отмечается, что сам город Харьков не затронут этим решением.
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