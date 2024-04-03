В Харьков прибыла группа иностранных наемников

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Наемники из Франции, Грузии и боевики террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)* прибыли в Харьков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Новые группы наемников прибыли в Харьков, в их числе боевики из чеченского батальона, из Грузии и Франции, а также РДК», — сказал Лебедев.
Кроме этого, среди них есть граждане прибалтийских государств, Чехии, Польши и Румынии. Боевики привезли с собой технику и боеприпасы, добавил он, отметив, что по количеству их столько же, сколько было в начале осени 2022 года.
Игнорировать это нельзя, потому что наёмники могут начать атаковать
Белгородскую область, подчеркнули в Подполье.
Ранее Лебедев заявлял, что в Харькове замечено большое число военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов»*.
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Алёна Самарева