Стало известно, когда Россия займет Харьков

Фото: сайт Минобороны РФ
По мнению европейского военного эксперта Джейкоба Паракиласа, Россия может занять Харьков за несколько месяцев. Приводит его слова издание Newsweek.
Он уверен, что у России есть ряд преимуществ перед Украиной в проведении наступательных действий.
Паракилас объяснил, что из-за близости Харькова к российской границе, ВС РФ смогут сдержать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».
Он также добавил, что мощность ВСУ стала снижаться по сравнению с прошлым годом.
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Паракилас объяснил, что из-за близости Харькова к российской границе, ВС РФ смогут сдержать наступление и в итоге «взять город под свой контроль в течение месяцев».
Он также добавил, что мощность ВСУ стала снижаться по сравнению с прошлым годом.
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Анастасия Хохлова