Выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек за три месяца работы

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Международную выставку-форум «Россия» за три месяца работы посетили шесть миллионов человек.
Шестимиллионным посетителем стал житель Москвы Дмитрий Ершов, который посетил выставку вместе с женой Ириной и детьми – 11-летним Егором и 6-летней Лизой.
В столицу семья переехала четыре года назад. До этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Сам Дмитрий – уроженец Забайкальского края – работает в сфере финансов.
Семье вручили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Ершовы отправятся в Салехард, на главный праздник северных народов – День оленевода.
В дирекции подчеркнули, что в ходе поездки семья пройдёт церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Также для них будет организована насыщенная программа с показом национальных нарядов, просмотром гонки оленьих упряжек и дегустацией блюд местной кухни.
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В столицу семья переехала четыре года назад. До этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Сам Дмитрий – уроженец Забайкальского края – работает в сфере финансов.
В дирекции подчеркнули, что в ходе поездки семья пройдёт церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Также для них будет организована насыщенная программа с показом национальных нарядов, просмотром гонки оленьих упряжек и дегустацией блюд местной кухни.
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Анастасия Чинкова