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Выставку-форум «Россия» посетили 6 млн человек за три месяца работы

04 февраля 2024, 15:02
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Международную выставку-форум «Россия» за три месяца работы посетили шесть миллионов человек.
Шестимиллионным посетителем стал житель Москвы Дмитрий Ершов, который посетил выставку вместе с женой Ириной и детьми – 11-летним Егором и 6-летней Лизой.

В столицу семья переехала четыре года назад. До этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Сам Дмитрий – уроженец Забайкальского края – работает в сфере финансов.


Семье вручили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа. Ершовы отправятся в Салехард, на главный праздник северных народов – День оленевода.

В дирекции подчеркнули, что в ходе поездки семья пройдёт церемонию пересечения Полярного круга и получит именные сертификаты полярников. Также для них будет организована насыщенная программа с показом национальных нарядов, просмотром гонки оленьих упряжек и дегустацией блюд местной кухни.

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#путёвки
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Осуждённый экс-министр обороны ДНР Стрелков может отправиться на фронт
Адвокат Молохов: осуждённый Стрелков может добровольцем отправиться на фронт
04 февраля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отправленный в колонию за призывы к экстремистской деятельности, может отправиться добровольцем на фронт. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов.
Он подчеркнул, что Стрелков неоднократно выражал желание отправиться в зону СВО. Также такое решение позволит получить ему условно-досрочное освобождение, поэтому такой вопрос будет выноситься на обсуждение, отметил Молохов.

Ранее, 25 января, после оглашения приговора Мосгорсудом супруга Стрелкова (Гиркина) объявила, что будет обжаловать приговор. Напомним, что решением суда экс-министра ДНР приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#добровольцы
#сво
#тюрьма
#экстремизм
#днр
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В петербургском избирательном штабе Путина представили книгу участника СВО
04 февраля 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

В петербургском региональном избирательном штабе Владимира Путина прошла презентация книги Александра Доброго «Третий тост». Это сборник воспоминаний участника специальной военной операции, а также стихи и рассказы, снабжённые рисунками автора.
В книге автор, который был ещё добровольцем Народного ополчения ДНР, правдиво и эмоционально описывает события на Донбассе в 2014-2016 годах, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург». Тогда Александр воевал в составе знаменитого батальона «Восток». На страницах воспоминаний читатели узнают о боях за Донецкий аэропорт, прочитают рассказы о боевых товарищах солдата и писателя.

Сопредседатель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Евгений Шувалов отметил, что такая книга очень важна в первую очередь для молодёжи, потому что она правдиво, простым языком рассказывает правду о том, что происходило на Донбассе.

В планах Александра Доброго вторая часть книги, уже о событиях специальной военной операции. В ней он расскажет, как в составе своего подразделения, вместе с боевыми товарищами участвовал в освобождении территории Луганской Народной Республики.

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#аэропорт
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#книга
#днр
#путин
#рф
#петербург
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В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома, сообщил Хуснуллин
04 февраля 2024, 12:31

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

В Мариуполе в ДНР восстановили практически все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе пленарного заседания тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на выставке-форуме «Россия».
Он отметил, что в настоящее время развитие новых российских регионов является крупнейшим инфраструктурным проектом.

Мариуполь, который был подвержен сильным повреждениям, вернули к жизни, сообщил Хуснуллин. По его словам, на данный момент практически все многоквартирные дома города восстановлены.

Напомним, что в восстановлении зданий в Мариуполе принимали участие строители разных регионов России. Большой вклад в развитие города внесло Подмосковье, которое отреставрировало множество построек жилого фонда города.

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#днр
#дома
#ремонт
#россия
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Перепись населения раскрыла число вымерших языков в России
В России по переписи населения выявили шесть вымерших и заснувших языков
04 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/VeranoVerde

Перепись населения в России в 2021 году выявила шесть вымерших и заснувших языков в стране. Об этом сообщили специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения».
Итоги переписи показали, что в России сейчас насчитывается 155 живых языков. Однако несколько опрашиваемых заявили, что владеют одним пяти языков, которые лингвисты считают вымершими. К ним относятся алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также респондентами был назван орочкий язык, который признан заснувшим.

Отмечается, что ни один из респондентов не владеет в полной мере заснувшими или исчезнувшими языками.

Уточним, что к исчезнувшим языкам относят те, на которых уже никто не говорит. А к заснувшим те, у которых есть носители, помнящие отдельные слова или песни, или те люди, которые частично выучили эти языки во взрослом возрасте.

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#россия
#язык
#перепись населения
#статистика
#ран
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Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе
04 февраля 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека в космосе. Он оставил позади своего соотечественника Геннадия Падалку, который провёл на околоземной орбите более 878 суток.
В официальном телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос» появилось сообщение, что 4 февраля в 11 часов 30 минут и 8 секунд Кононенко станет человеком, который провёл в космосе больше всего времени. До него таким был Падалка, суммарная продолжительность пяти космических полётов которого составляет 878 суток, 11 часов, 29 минут, 28 секунд.

В настоящее время Кононенко осуществляет свой пятый полёт на Международной космической станции. Впервые он отправился туда в 2008 году. Все остальные действующие члены российского отряда космонавтов летали в космос не более трёх раз.

Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года вместе с другим россиянином Николаем Чубом и американской астронавткой Лорал О'Хара. Экспедиция Кононенко и Чуба продлится ещё полгода, после чего они вернутся на Землю. Таким образом, российский космонавт по завершении очередной миссии проведёт на орбите в общей сложности 1 110 суток.

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#космос
#мкс
#космонавт
#роскосмос
#станции
#полеты
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У жителей Екатеринбурга изъяли паспорта из-за несуществующего города Свердловск
РБК: переименование города – не основание для изъятия паспорта
04 февраля 2024, 11:30

Фото: iStock/yanik88

У жителей Екатеринбурга изъяли загранпаспорта из-за несовпадения города рождения с данными в обычном паспорте, где указан город Свердловск. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ряд жителей города столкнулся с изъятием документов при попытке выезда за границу. Погранслужба заявила, что указанного в паспортах города рождения Свердловска не существует. При этом в загранпаспортах россиян прописан уже Екатеринбург.

Управляющий партнёр юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев в беседе с РБК подчеркнул, что переименование города не является основанием для изъятия документов. Он добавил, что сложившаяся ситуация связана с излишним формализмом конкретных сотрудников Погранслужбы.

При этом доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский порекомендовал жителям переименованных городов заранее проверить совпадение сведений в разных документов, чтобы не столкнуться с проблемами.

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#паспорт
#граница
#россия
#екатеринбург
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Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетиков Easy Peasy
04 февраля 2024, 10:52

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что жалоба в адрес завода в Смоленске, где разливают напитки, поступила от компании телеведущей «Коленки пчелы». С предприятия требуют 4,6 миллиона рублей. Ответчиком в деле выступает предприятие ООО «Сила воина Евразия» в Вязьме, где изготавливаются Easy Peasy.

В настоящее время конкретные исковые требования не раскрываются. Однако предполагается, что это может быть связано с приостановкой производства напитков на фоне скандальной «голой» вечеринки Ивлеевой.

Действительно, энергетики Easy Peasy сразу после мероприятия начали пропадать с прилавков магазинов, в интернет-магазинах их количество минимально.

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#суд
#напитки
#производители
#блогер
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Новые российские ракеты «Изделие-305» показывают высокую точность в зоне СВО
04 февраля 2024, 09:04

Фото: istockphoto/bpawesome

Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители компании-разработчика, холдинга «Высокоточные комплексы».
В разговоре с РИА Новости, инженеры-конструкторы сообщили, что заказчиков вполне устраивают и дальность, и точность, и надёжность ракетного комплекса. Отмечается также, что сама ракета чрезвычайно проста в эксплуатации. Всё, что требуется, — это на конечном участке траектории направить снаряд на нужную цель. Важно то, что точность не зависит от дальности применения, подчеркнули разработчики.

Мощности боевой части ракеты достаточно для того, чтобы поражать бронетехнику противника, огневые точки, здания, комплексы ПВО, артиллерийские системы. В холдинге отметили, что постоянно идёт процесс совершенствования боеприпаса, чтобы расширить его возможности или создать дополнительные опции.

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#снаряд
#ракета
#ракеты
#пво
#сво
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CNN: Байден одержит победу на первичных выборах в Южной Каролине
04 февраля 2024, 06:43

Фото: сайт Кремля

Джо Байден одержит победу в первичных выборах за кандидатов в президенты США от демократов, которые прошли 3 февраля в Южной Каролине, сообщает телеканал CNN.
«Южная Каролина, штат, который четыре года назад поддержал кандидатуру Джо Байдена от Демократической партии, в субботу принесет президенту его первую официальную победу на предварительных выборах кампании 2024 года. Аналитики утверждают, что Байден обойдет «двух своих ближайших конкурентов», - заявил источник.
Такой же прогноз высказало агентство Associated Press. За голоса делегатов от Южной Каролины также соревнуются член палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс и основательница Project Angel Food Марианна Уильямсон. Тройку лидеров замыкает нынешний американский президент Байден.

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