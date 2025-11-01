Достижения.рф

Гарик Харламов и Сергей Бурунов возложили цветы на прощании с Поповым

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Сергей Бурунов и шоумен Гарик Харламов возложили цветы на могилу Романа Попова.



1 ноября в Москве прощаются с актёром Романом Поповым, который скончался 28 октября от рецидива рака мозга.

Бурунов рассказал, что Попов продолжал работать, несмотря на сильные боли. А во время съёмок на площадке находились врачи скорой помощи.

«Не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался или что-то сказал. Я видел, что ему больно», — приводят «Известия» слова Бурунова.

Харламов также отметил, что Попов был добрым и искренним человеком.

«Очень рано он ушел, я считаю. Очень жалко мне семью, детей», — сказал Харламов.

Читайте также:

Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0