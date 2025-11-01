Гарик Харламов и Сергей Бурунов возложили цветы на прощании с Поповым

01 ноября 2025, 16:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Актер Сергей Бурунов и шоумен Гарик Харламов возложили цветы на могилу Романа Попова.





1 ноября в Москве прощаются с актёром Романом Поповым, который скончался 28 октября от рецидива рака мозга.



Бурунов рассказал, что Попов продолжал работать, несмотря на сильные боли. А во время съёмок на площадке находились врачи скорой помощи.





«Не было ни секунды, чтобы он на что-то пожаловался или что-то сказал. Я видел, что ему больно», — приводят «Известия» слова Бурунова.

«Очень рано он ушел, я считаю. Очень жалко мне семью, детей», — сказал Харламов.