Гастроэнтеролог Филпот предупредила об опасности ежедневных полуфабрикатов для кишечника

28 сентября 2026, 10:01

Врач Филпот: Привычка каждый день питаться полуфабрикатами разрушительна для ЖКТ

Фото: iStock/mi-viri

Гастроэнтеролог Джессика Филпот предупредила, что регулярное питание полуфабрикатами может серьёзно ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта. Особый риск возникает при дефиците овощей, фруктов и прочих источников пищевых волокон.