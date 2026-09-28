Гастроэнтеролог Филпот предупредила об опасности ежедневных полуфабрикатов для кишечника
Гастроэнтеролог Джессика Филпот предупредила, что регулярное питание полуфабрикатами может серьёзно ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта. Особый риск возникает при дефиците овощей, фруктов и прочих источников пищевых волокон.
В беседе с Good Housekeeping специалист объяснила, что клетчатка играет важную роль в поддержании здоровой микрофлоры кишечника. Рацион, основанный на готовой и глубоко переработанной пище, часто не даёт организму нужного количества таких веществ.
Врач призвала не пытаться компенсировать несбалансированное меню одними пробиотиками. По её словам, добавки могут оказаться полезны, однако они не заменят изменения пищевых привычек. Для нормальной работы ЖКТ необходим полноценный рацион.
Филпот посоветовала внимательнее относиться к повторяющимся неприятным ощущениям со стороны пищеварительной системы. Люди порой терпят вздутие, боли, проблемы со стулом или иной дискомфорт, если симптомы не мешают привычным делам. Гастроэнтеролог считает такой подход ошибочным.
Она рекомендовала не откладывать профилактические обследования. После 45 лет стоит пройти колоноскопию даже при отсутствии жалоб, подчеркнула эксперт.
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