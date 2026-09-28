Наследство без НДФЛ: какие расходы ждут нового владельца имущества

28 сентября 2026, 09:38

Эксперт Шумейко: За получение наследства не нужно платить 13% НДФЛ

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Получатель наследства обычно не платит 13% НДФЛ за квартиру, автомобиль, вклад или другое имущество. Однако оформление прав и дальнейшее владение активами потребуют расходов, рассказал генеральный директор компании «Шумейко и Партнёры», эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко.