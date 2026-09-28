Наследство без НДФЛ: какие расходы ждут нового владельца имущества
Получатель наследства обычно не платит 13% НДФЛ за квартиру, автомобиль, вклад или другое имущество. Однако оформление прав и дальнейшее владение активами потребуют расходов, рассказал генеральный директор компании «Шумейко и Партнёры», эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко.
В беседе с Life.ru он уточнил, что налог на доходы не зависит от степени родства с умершим или наличия завещания. Квартира, деньги или машина, перешедшие наследнику, сами по себе не формируют доход, с которого нужно перечислять НДФЛ.
Основные траты возникают у нотариуса. Близкие родственники — супруги, родители, дети, родные братья и сёстры — платят федеральный тариф в размере 0,3% от стоимости имущества. Сумма не превысит 100 тысяч рублей. Для остальных претендентов ставка составляет 0,6%, а предельная сумма достигает 1 млн рублей.
Помимо федерального платежа нотариус может взять региональный тариф. Его размер устанавливают власти субъекта России.
Часть наследников вправе рассчитывать на льготы. В частности, от федерального тарифа могут освободить человека, который проживал с наследодателем в квартире или доме до его смерти и остался жить там после открытия наследства. Отдельные послабления предусмотрены для несовершеннолетних и при получении банковских вкладов.
После регистрации прав появляются обычные обязанности собственника. За жильё начислят налог на имущество, за участок — земельный налог. После постановки унаследованного автомобиля на учёт новому владельцу начнут начислять транспортный налог.
Продажа недвижимости в первые три года после смерти наследодателя способна привести к уплате НДФЛ. Срок владения считают со дня смерти прежнего собственника, а не с даты оформления квартиры на наследника. При продаже после трёх лет доход, как правило, освобождают от налога.
Если сделка состоится раньше, продавец сможет сократить облагаемую сумму на имущественный вычет до 1 млн рублей. При наличии подтверждающих документов разрешается учесть расходы наследодателя на покупку объекта.
Шумейко напомнил, что вместе с активами наследники принимают и обязательства умершего. По его долгам они отвечают лишь в пределах стоимости полученного наследства.
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