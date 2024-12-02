Гастроэнтеролог назвал главную причину возникновения гастрита и рака желудка

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Гастрит — самое распространенное заболевание органов пищеварения. По статистике, им страдают 80% взрослого населения планеты.
Доцент кафедры гастроэнтерологии Факультета Усовершенствования Врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Хомерики в беседе с «Радио 1» заявила, что коварство гастрита в том, что он не имеет четких симптомов.
По словам врача, у гастрита очень много причин возникновения, но основная — инфекция хеликобактер пилори.
Она подчеркнула, что при игнорировании болезни могут развиться серьезные проблемы.
Чтобы выявить гастрит, следует обратится к участковому терапевту или гастроэнтерологу, который бы назначил обследование.
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«Нет специфических проявлений, есть общее: тяжесть после приема пищи, запах изо рта, недомогание. Но это все может быть и функциональным», — сказала она.
По словам врача, у гастрита очень много причин возникновения, но основная — инфекция хеликобактер пилори.
«Это бактерия, о которой заговорили в начале 80-х годов. На сегодня это самая главная причина, но она не единственная. Она может сочетаться с многими другими: наследственность, нарушение питания, снижение защитных сил организма, ослабление иммунитета, вредные привычки — особенно курение», — сообщила она.
Она подчеркнула, что при игнорировании болезни могут развиться серьезные проблемы.
«Истончается слизистая оболочка, происходит атрофия — снижение функций клеток, участвующих в пищеварении. Дальше развиваются изменения более глубокие и структурные, которые могут привести к раку желудка. Поэтому своевременное выявление и лечение гастрита считается профилактикой рака желудка. Также гастрит может привести к язве в желудке и в двенадцатиперстной кишке», — объяснила она.
Чтобы выявить гастрит, следует обратится к участковому терапевту или гастроэнтерологу, который бы назначил обследование.
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Анастасия Бондарева