«Ложное чувство сытости»: Врач предупредил об опасности супов

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С детства нас приучали к супу: одни его ненавидят, другие следуют традициям. Но что думают врачи о необходимости супа в ежедневном рационе?
Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по реабилитации спортсменов, диетолог Калинчев Алексей Александрович в беседе с «Радио 1» объяснил, что суп обычно рекомендуется детям.
По его словам, гастрит и панкреатит часто протекают в хронической форме с периодическими обострениями. Если человек с такими заболеваниями будет употреблять суп, обострения будут происходить реже, а самочувствие улучшится. В первую очередь, суп рекомендуется для профилактики и лечения этих заболеваний.
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«Клинически, когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, у него лучше ситуация с пищеварением. У большинства людей, с начальных или средних классов школы, есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта», — сказал он.
По его словам, гастрит и панкреатит часто протекают в хронической форме с периодическими обострениями. Если человек с такими заболеваниями будет употреблять суп, обострения будут происходить реже, а самочувствие улучшится. В первую очередь, суп рекомендуется для профилактики и лечения этих заболеваний.
«Если у человека лишний вес или ожирение, то суп, наоборот, ему мешает. Я как врач не рекомендую людям с лишним весом есть суп», — добавил Калинчев.Он отметил, что люди не получают полноценного питания от супа. Блюдо создает ложное чувство сытости, подобно тому, как если бы человек выпил воды вместо полноценного обеда. Насыщение приходит быстро, в результате чего человек ест меньше правильной пищи, а вскоре снова испытывают голод и начинают «кусочничать», постоянно что-то перекусывая, поскольку суп лишь временно подавляет чувство голода до следующего приема пищи.
«Детям или людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта суп, естественно, показан. Мамы и бабушки часто заставляют детей есть суп. Это приводит к обратной реакции — детей тошнит от вида супа, они не хотят есть его принципиально», — пояснил диетолог.Врач, опираясь на свой личный опыт, подчеркнул, что важно не переусердствовать и не привить у ребенка отвращение к супу.
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Дарья Осипова