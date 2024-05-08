Гастроэнтеролог Садыков перечислил неочевидные причины неприятного запаха изо рта

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Неприятный запах изо рта — это довольно распространённое явление. Особенно часто оно наблюдается у тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта или предрасположен к кариесу.
Игнорировать этот симптом было бы неразумно. О том, какие причины могут вызвать неприятный запах изо рта, в разговоре с «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков.
Среди гастроэнтерологических проблем наиболее часто неприятный запах изо рта вызывают гастрит и рефлюкс, при котором продукты желудочной секреции забрасываются в пищевод. Человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после еды страдает от изжоги и тяжести в желудке, указал специалист.
Также изо рта и от кожи может пахнуть ацетоном. Это говорит о наличии в организме избыточного количества кетоновых тел, продолжил врач.
Симптом также может возникнуть при чрезмерной физической нагрузке или сильном стрессе. В этом случае человеку стоит задуматься о своём образе жизни, подчеркнул Садыков.
Запах тухлого яйца изо рта чаще всего связан с печёночной недостаточностью или воспалением двенадцатиперстной кишки. При появлении отрыжки, сопровождаемой характерным запахом, эксперт рекомендует незамедлительно посетить врача для установления точной причины и назначения лечения.
Гнилостный запах изо рта один из самых опасных. Он может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания, указал диетолог. В этом случае продукты распада опухоли попадают в кровь, а также повреждают органы пищеварения, пояснил он.
Для приглушения неприятного запаха Рустем Садыков советует съесть зелёное яблоко или морковь. Содержащаяся в них клетчатка впитает в себя отталкивающий запах. Можно также пожевать мяту, гвоздику или анис — они эффективно заменяют бесполезную жвачку, заключил врач-гастроэнтеролог.
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Среди гастроэнтерологических проблем наиболее часто неприятный запах изо рта вызывают гастрит и рефлюкс, при котором продукты желудочной секреции забрасываются в пищевод. Человек начинает ощущать кисловатый привкус во рту, а после еды страдает от изжоги и тяжести в желудке, указал специалист.
Также изо рта и от кожи может пахнуть ацетоном. Это говорит о наличии в организме избыточного количества кетоновых тел, продолжил врач.
«Чаще всего причиной этого становится популярная ныне кетоновая диета. В норме организм получает энергию из углеводов, а при изменении рациона начинает расходовать жиры, в процессе распада которых и выделяется ацетон», — пояснил гастроэнтеролог.
Симптом также может возникнуть при чрезмерной физической нагрузке или сильном стрессе. В этом случае человеку стоит задуматься о своём образе жизни, подчеркнул Садыков.
Запах тухлого яйца изо рта чаще всего связан с печёночной недостаточностью или воспалением двенадцатиперстной кишки. При появлении отрыжки, сопровождаемой характерным запахом, эксперт рекомендует незамедлительно посетить врача для установления точной причины и назначения лечения.
Гнилостный запах изо рта один из самых опасных. Он может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания, указал диетолог. В этом случае продукты распада опухоли попадают в кровь, а также повреждают органы пищеварения, пояснил он.
Для приглушения неприятного запаха Рустем Садыков советует съесть зелёное яблоко или морковь. Содержащаяся в них клетчатка впитает в себя отталкивающий запах. Можно также пожевать мяту, гвоздику или анис — они эффективно заменяют бесполезную жвачку, заключил врач-гастроэнтеролог.
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Александр Бойцов