Гастроэнтеролог назвала безопасный перерыв между приемами пищи
Отказ от завтрака не всегда несет угрозу для здоровья, если человек чувствует себя хорошо и соблюдает нормальный режим питания, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик. Для большинства взрослых ночной перерыв без еды может составлять 12–14 часов.
По словам специалиста, привычка завтракать зависит от индивидуального ритма. Некоторым комфортно есть рано утром, другим легче перенести первый прием пищи на позднее время. Принуждать себя к еде сразу после пробуждения не стоит.
В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что риски появляются при кофе натощак, поздних плотных ужинах и попытках восполнить пропущенную еду сладостями. Людям с диабетом, желчнокаменной болезнью, обострением язвы и беременным женщинам перед изменением рациона следует обсудить режим с врачом.
Правильное питание — это сбалансированный рацион, который обеспечивает организм энергией, белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами. Его основа — разнообразные продукты: овощи, фрукты, крупы, бобовые, рыба, мясо, яйца, кисломолочные продукты, орехи и растительные масла. Важно не исключать целые группы продуктов без медицинских показаний, а выбирать подходящие порции и качество еды.
Рацион желательно строить регулярно, ориентируясь на чувство голода и насыщения. В течение дня стоит пить достаточно воды, добавлять в меню овощи и источники белка, а сладости, фастфуд, колбасы, продукты с избытком соли и сахара оставлять для редких случаев. Полезнее выбирать запеченные, тушеные или приготовленные на пару блюда вместо часто жареной пищи.
Читайте также: