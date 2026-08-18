Гастроэнтеролог назвала безопасный перерыв между приемами пищи

18 августа 2026, 08:28

Гастроэнтеролог Чистик: пропуск завтрака не катастрофа, но есть нюансы

Фото: iStock/Sabina Galja

Отказ от завтрака не всегда несет угрозу для здоровья, если человек чувствует себя хорошо и соблюдает нормальный режим питания, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик. Для большинства взрослых ночной перерыв без еды может составлять 12–14 часов.