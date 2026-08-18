Эксперт Самойлова призвала вводить новые продукты в меню постепенно
Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова рекомендовала вводить в меню один-два непривычных продукта за неделю, не пытаясь резко отказаться от прежней еды.
По словам специалиста, начинать стоит с небольших упаковок и покупать новинку вместе с привычным вариантом. Такой подход помогает оценить вкус, время на готовку и сочетаемость с повседневными блюдами. Если продукт подходит, его количество в питании можно увеличивать постепенно.
Самойлова в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала сохранять удачные рецепты и сочетания. Крупы иногда лучше раскрываются с грибами, мясом либо овощами. Овощи могут стать привлекательнее после запекания или в составе супа.
Знакомые блюда не нужно исключать из меню. В кашу можно положить ягоды или орехи, омлет дополнить овощами, а к пельменям подать зелень и салат. Это позволяет закрепить новые пищевые привычки без резких ограничений.
Эксперт призвала учитывать реальный распорядок дня. Человеку, у которого утром есть лишь десять минут на завтрак, вряд ли пригодятся продукты для сложных рецептов. Выбор еды должен соответствовать вкусу, бюджету и времени на приготовление.
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