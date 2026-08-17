Сочинец превратил свою машину в нелегальный алкомаркет

17 августа 2026, 22:35

В Сочи мужчина продавал вино и чачу прямо из салона автомобиля

Фото: Istock / VadimZakirov

51-летний житель Сочи решил организовать собственную точку по продаже алкоголя максимально мобильной. Вместо аренды помещения мужчина использовал автомобиль и торговал вином и чачей прямо из салона машины. Об этом сообщает «ЧП Сочи».