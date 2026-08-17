Сочинец превратил свою машину в нелегальный алкомаркет
51-летний житель Сочи решил организовать собственную точку по продаже алкоголя максимально мобильной. Вместо аренды помещения мужчина использовал автомобиль и торговал вином и чачей прямо из салона машины. Об этом сообщает «ЧП Сочи».
Импровизированный «магазин» расположился возле одного из торговых центров на улице Московской. Покупателям, судя по всему, далеко ходить не приходилось — достаточно было подойти к машине и выбрать товар.
Правда, необходимого разрешения на торговлю алкоголем у мужчины не оказалось. Во время проверки сотрудники полиции обнаружили в автомобиле около 30 литров нелегального алкоголя.
Весь товар правоохранители изъяли. Теперь в отношении 51-летнего сочинца проводится проверка, по итогам которой решат вопрос о его привлечении к ответственности.
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