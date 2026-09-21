Гастроэнтеролог назвала «фермерскую» колбасу маркетинговым мифом

21 сентября 2026, 15:47

Врач Терентьева: «фермерская» колбаса не становится полезнее из-за цены

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

Врач-гастроэнтеролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Терентьева предупредила: надписи «фермерская», «натуральная» и «премиальная» на упаковке колбасы не говорят о ее безопасности для здоровья. Такой продукт стоит воспринимать как редкую закуску, а не как постоянную часть меню.