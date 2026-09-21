Гастроэнтеролог назвала «фермерскую» колбасу маркетинговым мифом
Врач-гастроэнтеролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Алина Терентьева предупредила: надписи «фермерская», «натуральная» и «премиальная» на упаковке колбасы не говорят о ее безопасности для здоровья. Такой продукт стоит воспринимать как редкую закуску, а не как постоянную часть меню.
В беседе с argumenti.ru врач напомнила, что ВОЗ относит переработанное мясо к канцерогенам в связи с риском развития колоректального рака. Колбасные изделия содержат много соли и насыщенных жиров, поэтому четкой безопасной нормы для них нет. Терентьева советует есть колбасу не чаще одного раза в несколько недель. При покупке следует изучить этикетку: предпочтительнее продукты с коротким и понятным составом, меньшей долей соли, насыщенных жиров и калорий.
Специалист по здоровому образу жизни и нутрициологии Ирина Меркулова уточнила, что риск зависит от количества переработанного мяса в рационе. Анализ десяти исследований показал: ежедневные 50 граммов таких продуктов связаны примерно с ростом относительного риска колоректального рака на 18%. При увеличении порции опасность возрастает. Эксперт призвала не демонизировать нитрит натрия. Его используют для защиты продукта от порчи и размножения опасных бактерий. Колбаса подходит для вкусового разнообразия, однако основным источником белка ей становиться не стоит.
Более удачным выбором Меркулова назвала домашнюю запеченную куриную грудку. Это цельное мясо без промышленной переработки. Куриная колбаса из магазина сохраняет статус переработанного продукта, несмотря на вид мяса в составе. Овощи и зелень сделают рацион полноценнее, но не устранят последствия частого употребления колбасных изделий.
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