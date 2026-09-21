Киберспортсмен из Новосибирска вошёл в топ-40 игроков мира по StarCraft II
Киберспортсмен из Новосибирской области оказался одним из сильнейших игроков мира по StarCraft II. 20-летний Артём «ART» Юровский стал 38-м в мировом рейтинге и шестым среди россиян в компьютерной дисциплине. Об этом рассказали в пресс-службе Лиги «Квазар».
По данным Om1 Новосибирск, за шесть лет карьеры Артём сыграл порядка 1200 матчей. Киберспортсмен также является обладателем пяти золотых медалей, которые он завоевал на всероссийских и международных турнирах. На соревнованиях он представляет свой регион, а также входит в состав сборной РФ по компьютерному спорту.
«Парень ежедневно тренируется по 5–8 часов, чтобы побеждать и зарабатывать приглашения на престижные ивенты», — рассказал президент Лиги «Квазар» и председатель Федерации компьютерного спорта Новосибирской области Павел Ревердатто.
Юровский же отметил, что киберспорт является его хобби. На сегодняшний день у парня первый спортивный разряд. В ближайшем будущем он хочет стать КМС и «стать лучшим в своем деле».