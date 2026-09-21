Медведь вышел на популярную туристическую тропу в России

21 сентября 2026, 14:12

В Чите закрыли туристическую тропу вокруг Титовской сопки из-за медведя

Фото: iStock/DrDjJanek

Из-за появления бурого медведя на Титовской сопке в Чите временно перестала работать Большая Сухотинская тропа. Об этом сообщила пресс-служба этно-археопарка «Сухотино».