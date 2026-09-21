Медведь вышел на популярную туристическую тропу в России
Из-за появления бурого медведя на Титовской сопке в Чите временно перестала работать Большая Сухотинская тропа. Об этом сообщила пресс-служба этно-археопарка «Сухотино».
Прогулочный маршрут, огибающий сопку, закрыт до особого уведомления. Хищника заметили на территории особо охраняемой природной зоны «Научно-исследовательский стационар "Титовская сопка"». Гостей просят не выходить на этот маршрут, чтобы не рисковать собственной безопасностью и здоровьем окружающих.
Как уточнили в пресс-службе Минприроды Забайкальского края, на место уже направили охотоведов. Они прочесывают местность и следят за ситуацией, чтобы вовремя засечь дикое животное. Патрулирование будет продолжаться.
Большая Сухотинская тропа тянется на 19 километров по территории этно-археопарка «Сухотино». Ее открыли в августе 2026 года в рамках программы «Тропы Дальнего Востока». Вдоль маршрута расположены 18 археологических памятников — от древних погребений и поселений до наскальных рисунков.
Сама Титовская сопка — это палеовулкан, единственная в России гора в черте города, где насчитывается 32 археологических объекта возрастом от 300 тысяч лет, а также русское поселение XVIII века.
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