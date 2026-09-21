Машинист нашел в степи четырехлетнего мальчика
В Казахстане машинист грузового поезда подобрал четырехлетнего мальчика, который один бродил по степи. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Казахстана».
Инцидент произошел 20 сентября на перегоне Тауарасы-Айнабулак. Машинист, заметивший мальчика, остановил поезд, догнал его, взял на руки и занес в вагон. На следующей станции ребенка передали дежурному, который связался с его родителями.
Ранее сообщалось, что в ростовском Батайске сотрудники полиции устанавливают личности родителей мальчика, которого нашли в магазине без сопровождения взрослых. В настоящее время правоохранители устанавливают личность несовершеннолетнего. Принимаются меры по розыску его законных представителей.
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