Гастроэнтеролог назвала продукты, усиливающие вздутие живота
Гастроэнтеролог Ольга Сухарева посоветовала при выраженном метеоризме сократить в меню лук, чеснок, бобовые, капусту, яблоки, ржаной хлеб и сахарозаменители. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Специалист подчеркнула, что при частом и сильном газообразовании стоит обратиться к врачу, чтобы исключить синдром избыточного бактериального роста. До консультации состояние иногда помогает облегчить временный переход на рацион с низким содержанием FODMAP-углеводов.
В основу такого питания Сухарева предложила включить яйца, мясо, рыбу, тофу, огурцы, помидоры, сладкий перец, цитрусовые и крупы. При этом врач посоветовала отказаться от перловки и амаранта.
Кисломолочные продукты допустимы в умеренном количестве. Во время ферментации в них уменьшается объем лактозы, поэтому они нередко переносятся легче цельного молока.
Если человека беспокоит чувство распирания в животе без реального усиления газообразования, гастроэнтеролог рекомендовала практиковать диафрагмальное дыхание.
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