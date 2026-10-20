Гастроэнтеролог назвала продукты, усиливающие вздутие живота

20 октября 2026, 09:03

Гастроэнтеролог Сухарева: Лук и чеснок усугубляют метеоризм

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева посоветовала при выраженном метеоризме сократить в меню лук, чеснок, бобовые, капусту, яблоки, ржаной хлеб и сахарозаменители. Об этом она написала в своем Telegram-канале.