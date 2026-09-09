Россиянам рассказали, как правильно составить резюме и увеличить зарплату
Грамотно оформленное резюме влияет на размер будущего дохода соискателя. Менеджер по развитию RPO-направления «Адвирос» в России и странах СНГ Юлия Маслова заявила, что четкая подача опыта и достижений способна увеличить предложение работодателя в среднем на 20%, а для руководителей высшего звена — до 30%.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что компании ищут сотрудников, способных принести бизнесу конкретную пользу. Поэтому одинаковый стаж и схожий набор компетенций не гарантируют кандидатам равные условия по зарплате.
Маслова посоветовала отказаться от общих описаний обязанностей. Формулировки вроде «занимался», «участвовал» и «отвечал за» показывают круг задач, но не отражают эффективность специалиста.
Убедительнее выглядят результаты с конкретными показателями. В резюме стоит указать рост продаж, увеличение посещаемости, число проведенных мероприятий, сокращение расходов или ускорение рабочих процессов.
Работодатели, по словам специалиста, обращают особое внимание на достижения, связанные с выручкой, клиентской базой, затратами и скоростью выполнения задач. Значение имеют масштаб команды, размер проектного бюджета, география работы и число заказчиков.
Эксперт призвала сделать резюме коротким и содержательным. Из документа лучше убрать устаревший опыт, не связанный с желаемой вакансией, длинные перечни функций и типовые качества вроде коммуникабельности или стрессоустойчивости.
Сертификаты, публикации и примеры работ стоит включать лишь в том случае, если они подтверждают уровень компетенций. Большое количество таких материалов само по себе не повышает ценность кандидата.
Юлия Маслова добавила, что желаемый доход следует обосновать. Завышенная сумма без понятных аргументов не усилит переговорную позицию, как и заниженные ожидания не всегда помогают получить более выгодный оффер.
Читайте также: