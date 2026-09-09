Россиянам рассказали, как правильно составить резюме и увеличить зарплату

09 сентября 2026, 07:19

HR-эксперт Маслова: сильное резюме способно повысить зарплатное предложение

Фото: iStock/Nenad Cavoski

Грамотно оформленное резюме влияет на размер будущего дохода соискателя. Менеджер по развитию RPO-направления «Адвирос» в России и странах СНГ Юлия Маслова заявила, что четкая подача опыта и достижений способна увеличить предложение работодателя в среднем на 20%, а для руководителей высшего звена — до 30%.