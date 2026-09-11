Гастроэнтеролог Сети назвал напитки, способные облегчить запор

11 сентября 2026, 10:22

Гастроэнтеролог Сети: Кофе и кефир с ягодами помогают облегчить симптомы запора

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Гастроэнтеролог и гепатолог Саурав Сети перечислил напитки, способные поддержать работу кишечника при запоре. В перечень вошли кофе, зеленый и травяной чай, кефир с ягодами, фруктовые соки и вода с семенами чиа. Об этом сообщает The Economic Times.