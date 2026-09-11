Гастроэнтеролог Сети назвал напитки, способные облегчить запор
Гастроэнтеролог и гепатолог Саурав Сети перечислил напитки, способные поддержать работу кишечника при запоре. В перечень вошли кофе, зеленый и травяной чай, кефир с ягодами, фруктовые соки и вода с семенами чиа. Об этом сообщает The Economic Times.
По словам специалиста, кофе стимулирует кишечную активность. Такой эффект возможен после обычного напитка и его версии без кофеина.
Сети обратил внимание на соки с сорбитолом — природным сахарным спиртом. Особенно хорошо этот компонент изучили в черносливовом соке. Он помогает смягчить стул и уменьшить неприятные проявления запора. Врач добавил в список грушевый и яблочный соки.
Кефир с ягодами может поддерживать пищеварение за счет сочетания кисломолочных продуктов и клетчатки. Зеленый чай и травяные настои врач назвал подходящими вариантами для ежедневного рациона при отсутствии противопоказаний.
Отдельно эксперт выделил чиа, предварительно замоченные в воде. Семена содержат много клетчатки и активно поглощают жидкость. Поэтому во время их употребления важно пить достаточно воды, иначе проблема способна усилиться.
Сети подчеркнул, что при длительном или регулярно повторяющемся запоре не стоит ограничиваться домашними способами. В такой ситуации следует обратиться к врачу.
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