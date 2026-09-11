Зоолог раскрыл, когда медведи уйдут в спячку и перестанут тревожить россиян

11 сентября 2026, 09:37

Зоолог Скалон: медведи уйдут в спячку после выпадения первого постоянного снега

Фото: iStock/Thomas_Zsebok_Images

Медведи обычно уходят в спячку при формировании первого постоянного снежного покрова. Об этом рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.