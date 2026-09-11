Зоолог раскрыл, когда медведи уйдут в спячку и перестанут тревожить россиян
Медведи обычно уходят в спячку при формировании первого постоянного снежного покрова. Об этом рассказал заведующий кафедрой зоологии и экологии КемГУ Николай Скалон.
В разговоре с изданием VSE42.RU эксперт отметил, что эти сроки заранее спрогнозировать довольно сложно, поскольку многое зависит от погоды. В Кемеровской области снежный покров обычно формируется в конце октября или начале ноября.
Напомним, в Кузбассе медведи продолжают выходить к людям в поисках пищи. Из-за этого в трёх городах и двух округах региона действует режим повышенной опасности. Жителей призывают не оставлять отходы у жилых домов, поскольку этот запах привлекает голодных хищников. Только за последнее время от нападения медведей пострадали два человека.
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