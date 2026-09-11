Наличные вернули позиции в российских магазинах

11 сентября 2026, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доля расчетов наличными в российских магазинах во втором квартале достигла 32%, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Год назад этот показатель составлял 25%. Об этом пишет РИА Новости.





По словам Батюшенкова, объем платежей купюрами в рознице заметно увеличился. Он отметил, что прогнозы о скором исчезновении такого способа оплаты не оправдываются.





«Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет», — сказал руководитель компании в интервью агентству.