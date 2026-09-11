Наличные вернули позиции в российских магазинах
Доля расчетов наличными в российских магазинах во втором квартале достигла 32%, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Год назад этот показатель составлял 25%. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Батюшенкова, объем платежей купюрами в рознице заметно увеличился. Он отметил, что прогнозы о скором исчезновении такого способа оплаты не оправдываются.
«Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет», — сказал руководитель компании в интервью агентству.
Несмотря на рост доли наличных, безналичные способы оплаты по-прежнему остаются основными в российской рознице. К ним относятся банковские карты, переводы через СБП, QR-коды и другие цифровые сервисы. При этом наличные сохраняют востребованность у покупателей, которые предпочитают планировать расходы и не зависеть от работы банковских приложений, терминалов или интернет-соединения.