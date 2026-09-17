Гастроэнтеролог указал на повышенный риск проблем с кишечником при СДВГ
Гастроэнтеролог Шантикумар: Люди с СДВГ в два раза более склонны к запорам
Гастроэнтеролог Саран Шантикумар сообщил, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще сталкиваются с запорами, диареей и другими нарушениями работы ЖКТ. Исследование британских специалистов охватило сведения о 1,9 миллиона человек. Об этом сообщает Journal of Attentional Disorders.
Авторы работы установили, что при СДВГ риск запора почти удваивается. Вероятность синдрома раздраженного кишечника превышает средний показатель примерно в 1,6 раза. Энкопрез — непроизвольное выделение кала или утрата контроля над дефекацией — встречается более чем в четыре раза чаще.
«Еще рано говорить о конкретном механизме, связывающем СДВГ и нарушения в кишечнике. Однако выявленная зависимость достаточно заметна, чтобы учитывать ее в медицинской практике», — отметил Шантикумар.
Врач перечислил несколько возможных причин. На работу пищеварительной системы способны влиять препараты, назначаемые при СДВГ. Роль могут играть нерегулярный рацион, импульсивные пищевые привычки и особенности кишечной микробиоты. Последняя, по словам специалиста, влияет на блуждающий нерв и связь между мозгом и внутренними органами.