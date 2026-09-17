Гастроэнтеролог указал на повышенный риск проблем с кишечником при СДВГ

17 сентября 2026, 13:13

Гастроэнтеролог Шантикумар: Люди с СДВГ в два раза более склонны к запорам

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Гастроэнтеролог Саран Шантикумар сообщил, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности чаще сталкиваются с запорами, диареей и другими нарушениями работы ЖКТ. Исследование британских специалистов охватило сведения о 1,9 миллиона человек. Об этом сообщает Journal of Attentional Disorders.





Авторы работы установили, что при СДВГ риск запора почти удваивается. Вероятность синдрома раздраженного кишечника превышает средний показатель примерно в 1,6 раза. Энкопрез — непроизвольное выделение кала или утрата контроля над дефекацией — встречается более чем в четыре раза чаще.





«Еще рано говорить о конкретном механизме, связывающем СДВГ и нарушения в кишечнике. Однако выявленная зависимость достаточно заметна, чтобы учитывать ее в медицинской практике», — отметил Шантикумар.