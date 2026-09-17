Гематолог развеял миф о «ферритиновом лице»
Гематолог Имо Акпан заявил, что врачи не используют понятие «ферритиновое лицо» и не ставят диагноз дефицита железа по чертам внешности. Об этом сообщает The Washington Post.
При выраженной нехватке железа кожа порой становится сухой и бледной, ногти и волосы теряют прочность, а в уголках губ появляются болезненные трещины. Такие признаки обычно возникают на стадии анемии.
На раннем этапе недостаток железа чаще проявляется постоянной усталостью, головокружением и одышкой во время физической активности. Подтвердить проблему способен лишь лабораторный анализ крови, включая исследование уровня ферритина. Этот показатель отражает железные запасы организма.
Акпан предостерег от самостоятельного приема препаратов железа после советов из социальных сетей. Похожие жалобы возможны при нарушениях работы щитовидной железы и ряде других состояний. Избыток железа способен нанести вред здоровью.
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