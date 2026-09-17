Гематолог развеял миф о «ферритиновом лице»

17 сентября 2026, 12:29

Гематолог Акпан: Термин «ферритиновое лицо» не используется в медицине

Фото: iStock/stockbusters

Гематолог Имо Акпан заявил, что врачи не используют понятие «ферритиновое лицо» и не ставят диагноз дефицита железа по чертам внешности. Об этом сообщает The Washington Post.