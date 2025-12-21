В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

21 декабря 2025, 07:25

РИА Новости: путевки в санатории могут получить инвалиды, ветераны и блокадники

Фото: iStock/SbytovaMN

Путевки на бесплатное лечение в санаторий могут получить льготные категории граждан РФ, в частности дети-инвалиды, инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.