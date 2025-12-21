В Госдуме рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий
Путевки на бесплатное лечение в санаторий могут получить льготные категории граждан РФ, в частности дети-инвалиды, инвалиды по заболеванию, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших или умерших ветеранов, блокадники, участники и ветераны боевых действий, жертвы катастроф на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний в Семипалатинске. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
Путевки на бесплатное лечение в санаторий предоставляются как по федеральным, так и по региональным льготам. Парламентарий подчеркнула, что каждый регион может расширять перечень льготных категорий, которые имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Кроме того, взрослых с инвалидностью первой группы и детей с любой степенью инвалидности может сопровождать один человек бесплатно, добавила депутат.
Для получения путевки необходимо предоставить медицинскую справку, ее можно оформить в территориальной поликлинике по месту жительства. Фролова также отметила, что граждане РФ должны учитывать медицинские противопоказания, которые могут стать причиной отказа в санаторно-курортном лечении.
