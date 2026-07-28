Гастроэнтеролог Вялов посоветовал добавлять жиры в утренний прием пищи

28 июля 2026, 10:42

Фото: iStock/Sarolta Nagy

Гастроэнтеролог Сергей Вялов написал в своих соцсетях, что завтрак стоит дополнять продуктами с жирами. Такой прием пищи помогает запустить работу желчного пузыря после ночного сна и дольше сохраняет чувство насыщения.