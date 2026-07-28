Гастроэнтеролог Вялов посоветовал добавлять жиры в утренний прием пищи
Гастроэнтеролог Сергей Вялов написал в своих соцсетях, что завтрак стоит дополнять продуктами с жирами. Такой прием пищи помогает запустить работу желчного пузыря после ночного сна и дольше сохраняет чувство насыщения.
По словам специалиста, ночью организм продолжает вырабатывать желчь. Утром ей нужен отток, иначе возрастает риск ее застоя. Жирная пища стимулирует сокращение желчного пузыря, что, как отметил Вялов, снижает вероятность формирования камней.
Камни в желчном пузыре чаще образуются из компонентов желчи — обычно это холестериновые камни. Риск повышают редкие и обильные приемы пищи, быстрое похудение, избыток насыщенных жиров и сахара, ожирение, беременность и наследственность. Нередко они никак не проявляются, но могут вызывать боль или тяжесть справа под ребрами, особенно после жирной еды, тошноту и горечь во рту.
Питание при желчнокаменной болезни должно быть регулярным: обычно рекомендуют есть небольшими порциями 4–5 раз в день, без длительного голодания и строгих «голодных» диет. Основу рациона могут составлять овощи, крупы, нежирная рыба и птица, кисломолочные продукты, супы, фрукты при хорошей переносимости. Жиры полностью исключать не стоит, однако лучше ограничить жареное, очень жирное мясо, колбасы, фастфуд, алкоголь и большие порции за один прием пищи. Конкретные ограничения зависят от симптомов и должны обсуждаться с врачом.
Самостоятельно «растворить» камни травами, маслами, лимонным соком или тюбажами нельзя — такие методы могут спровоцировать закупорку желчного протока и приступ. Лекарственное растворение возможно лишь в отдельных случаях: при небольших холестериновых камнях, сохраненной функции желчного пузыря и по назначению гастроэнтеролога препаратами. При частых приступах, воспалении, крупных камнях или осложнениях обычно рассматривают операцию. При сильной боли, температуре, рвоте или пожелтении кожи нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Читайте также: