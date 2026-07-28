BAZA представила фильм «Голубая орхидея» на основе записок педофила из 1990-х

28 июля 2026, 10:24

Фото: пресс-служба интернет-издания Baza.

BAZA представила нейрорасследование «Голубая орхидея» — фильм по мемуарам организатора преступной сети Дмитрия Кузнецова. Как сообщили в пресс-службе интернет-издания, ИИ визуализировал воспоминания о том, как личные фантазии превратились в транснациональный бизнес на детских судьбах в годы распада СССР.





Главред Baza Руслан Умяров подчеркнул: ИИ создаёт атмосферу и эпизоды, но база фильма — документы и материалы расследования, технология служит только для визуализации. Авторы визуализировали с помощью ИИ историю о педофилах, сделавших Россию 1990-х сырьевой базой. Режиссёр Сергей Ватагин отметил: технических сложностей не возникло, главное — время.

«Создавая этот проект, мы намеренно ушли от документальной точности: с этической точки зрения отдельные сцены попросту невозможно показывать. Этот фильм требовал другого художественного языка. Также мы решили убрать узнаваемый эффект нейрогенераций и сделать визуал, имитирующий анимацию», — сообщил Ватагин.