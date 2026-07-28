Эксперт How-To Geek призвал не хранить личные файлы в «Корзине»

28 июля 2026, 08:21

В How-To Geek рассказали, как правильно удалять файлы с компьютера

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Колумнист Сидни Батлер из How-To Geek напомнил, что «Корзина» в Windows не уничтожает документы, а лишь перемещает их в отдельную системную папку. Он посоветовал пользователям внимательнее относиться к удалению личных данных. Об этом сообщает How-To Geek.