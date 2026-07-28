Эксперт How-To Geek призвал не хранить личные файлы в «Корзине»
Колумнист Сидни Батлер из How-To Geek напомнил, что «Корзина» в Windows не уничтожает документы, а лишь перемещает их в отдельную системную папку. Он посоветовал пользователям внимательнее относиться к удалению личных данных. Об этом сообщает How-To Geek.
«Корзина» появилась в Windows 95 и стала привычным способом избавиться от ненужных файлов. Однако содержимое этого раздела сохраняется до тех пор, пока владелец устройства сам не запустит очистку. Из-за этого личные фотографии, документы и другие сведения могут остаться доступными посторонним.
Для удаления файла без отправки в «Корзину» Батлер рекомендовал использовать сочетание Shift + Del. Такой способ сразу исключает промежуточное хранение документа в системной папке.
Конфиденциальные данные специалист предложил стирать через специальные программы. Такие утилиты перезаписывают информацию и затрудняют её последующее восстановление. Батлер добавил, что при доступе к учётной записи Microsoft злоумышленник способен вернуть удалённые файлы.
Чтобы компьютер работал долго и без сбоев, важно регулярно очищать его от пыли. Особенно это касается вентиляционных отверстий, кулеров и радиаторов: скопившаяся пыль ухудшает охлаждение, из-за чего процессор и видеокарта могут перегреваться. Не стоит ставить системный блок или ноутбук на мягкие поверхности, которые перекрывают доступ воздуха к вентиляции.
Также необходимо следить за состоянием программного обеспечения. Регулярно обновляйте операционную систему, драйверы и антивирус, удаляйте ненужные программы и не скачивайте файлы из сомнительных источников. Это поможет защитить компьютер от вирусов, замедления работы и ошибок в системе.
Для долгой службы устройства желательно использовать сетевой фильтр или источник бесперебойного питания, особенно если в доме бывают перепады напряжения. Не выключайте компьютер резким отключением из розетки и не перегружайте его тяжёлыми задачами без необходимости. Важные файлы стоит периодически сохранять на внешний диск или в облачное хранилище.
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