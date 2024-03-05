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Рустам Гатауллин принял участие в старте строительства Балашихинской областной больницы

05 марта 2024, 18:25
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Заслуженный строитель РФ и Московской области, гендиректор «345 механического завода» Рустам Гатауллин принял участие в торжественной церемонии начала строительства одного из самых больших учреждений здравоохранения в регионе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова заложили первый камень в основание Балашихинской областной больницы, которая рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Сейчас мы набрали необходимый разгон и ресурсы, не только материальные. Мы понимаем, что сейчас другое время, которое ждали наши люди. Жители Московской области однозначно говорят, и время наступило и правильно все делается», — прокомментировал Рустам Гатауллин.

Балашихинская областная больница будет оснащена передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием, в том числе тяжелым – ангиографы, КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммограф, остеоденситометр.

Фото: Радио 1

Впервые в Подмосковье там будут выполнять операции на сердце по современным технологиям (до этого они проводились только в МОНИКИ). Также специалисты смогут делать сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, при врожденной патологии сердца, сосудов и нейрохирургические вмешательства при тяжелых черепно-мозговых травмах.

«На восточном направлении Московской облатси живет порядка 1,5 млн человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам необходим», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.

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#больница
#балашиха
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Эксперт назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы
Аналитик Голубовский: новые налоговые льготы могут быть анонсированы уже в марте
05 марта 2024, 18:54

Фото: iStock/Pra-chid

Возможные изменения в шкале НДФЛ в России и введение новых налоговых льгот могут быть анонсированы после президентских выборов в марте и начнут действовать с следующего года.
Такое мнение 5 марта высказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в интервью «Известиям».

Эксперт предположил введение прогрессивной шкалы налогообложения, аналогичной той, что применяется во многих развитых странах, где ставки налогов зависят от доходов плательщика. Он отмечает, что плоская шкала налогообложения была введена в России в прошлом из-за отсутствия цифровизации и средств контроля транзакций, что делало сбор налогов проще.

Голубовский также предполагает, что на низкие доходы могут быть введены вычеты. Он отмечает, что предполагаемые изменения окажут влияние на физических лиц, но бизнес, вероятно, останется в стороне.

Он считает, что юридическим лицам могут быть даны указания начинать удерживать с более высоких ставок, например, 15% или 20%, однако это не повлияет на уровень их заработной платы.

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Два пассажирских самолёта столкнулись в небе над Кенией
05 марта 2024, 18:43

Фото: istockphoto/Kesu01

В Кении над территорией национального парка Найроби столкнулись два пассажирских самолёта. В результате воздушной аварии погибли два человека.
Столкновение произошло вскоре после взлёта из аэропорта Уилсона в Диани на побережье Кении лайнера De Havilland Canada Dash 8, сообщает телеграм-канал AviaNews. В него врезался небольшой самолёт Cessna, принадлежавший местному аэроклубу и совершавший тренировочный полёт.

Экипаж повреждённого аэробуса авиакомпании Safarilink Aviation с 44-мя пассажирами на борту сумел совершить аварийную посадку в аэропорту Уилсона. Никто из пассажиров и лётчиков не пострадал. Легкомоторный «джет» лётной школы после столкновения рухнул на землю. Оба пилота «Сессны» погибли.

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В Госдуме оценили решение Франции внести право на аборты в конституцию
Милонов: Франция давно уже идет по людоедскому пути
05 марта 2024, 18:21

Фото: сайт Госдумы

Решение Сената и Национального собрания Франции о внесении поправки в конституцию страны о гарантированном праве женщин на аборты доказывает правильность прекращения диалога между Москвой и Парижем.
Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью Общественной службе новостей 5 марта.

«Тот факт, что правительство некрофила Макрона выдвигает подобного рода инициативы, и идиоты депутаты за это голосуют, еще раз доказывает, что прекращение диалога между парламентом Франции и России правильно», — заявил Милонов.
Кроме того, депутат отметил, что «Франция давно уже идет по людоедскому пути».

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#рф
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Россия стала четвертой страной в мире по экспорту агропродукции
Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по уровню экспорта агропродукции
05 марта 2024, 18:12

Фото: сайт Кремля

Выручка России от зарубежных поставок продовольствия составила $43,5 млрд, передает ТАСС, ссылаясь на слова президента на встрече с аграриями в Ставрополе.
В ходе визита на агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» глава государства осмотрел теплицы для выращивания томатов, смог увидеть, какие современные технологии применяются для сбора овощей, а также пообщался с сотрудниками предприятия.

Тепличный комплекс «Солнечный дар» имеет круглогодичный производственный цикл и занимается выращиванием овощей в закрытом грунте. Строительство предприятия началось в 2016 году, финальная (четвёртая) очередь запущена в октябре 2023 года. Общая сумма инвестиций в создание комплекса составила 37,9 миллиарда рублей.

На предприятии применяются роботы для сбора овощей, они помогают людям в производственном процессе.

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#сельское хозяйство
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В Польше создают беспилотные дроновые войска
05 марта 2024, 17:57

Фото: iStock/aapsky

Сделав существенные выводы о военных действиях между Россией и Украиной, в Польше приняли решение уже сейчас создавать новый вид войск — дроновые. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Планируется, что дроновые войска будут составлять важный компонент в системе национальной обороны Польши. Их применение обосновано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть наземные.

Такое современное оружие может в корне изменить театры военных действий в любом межгосударственном конфликте. Для них требуется немного средств и, при этом, в значительной степени оберегается человеческий фактор, ведь дрон — это не самолет с пилотом, если его сбивают, человек, управлявший беспилотным летательным аппаратом, остается жив.

Сейчас, по словам польского министра, обсуждаются вопросы адаптации технологий в современные реалии и обучения польских военным принципам управления беспилотниками.

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#польша
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#дрон
#военные
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Стартовал отбор для участия в военно-патриотическом лагере «ЮНАРМЕЕЦ»
05 марта 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства МО

В селе Сукко Краснодарского края на базе всероссийского детского центра «Смена» с 3 по 16 мая пройдет военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ».
К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники движения «ЮНАРМИЯ» в возрасте от 13 до 17 лет, имеющие высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космической и военно-морской направленности, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.

Подтверждением участия в движении «ЮНАРМИЯ» станет индивидуальный номер участника. Как отметили организаторы, заявки участников, не имеющих регистрации в АИС «ЮНАРМИЯ», конкурсной комиссией рассматриваться не будут.

Конкурсные работы будут приниматься до 18 марта. Результаты отбора появятся на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 26 марта.

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#патриот
#человек
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На выставке-форуме «Женщины России» представили достижения жительниц Подмосковья
05 марта 2024, 17:53

Фото: МОРО СЖР

Профессиональные и общественные достижения жительниц Московской области представила на выставке-форуме «Женщины России» делегация Московского областного регионального отделения Союза женщин России, сообщает пресс-служба общественной организации.
«Представительницы Подмосковья рассказали об общественной работе, мерах поддержки предпринимателей в Московской области, а также презентовали продукцию и достижения региона», — отмечается в сообщении.
В рамках презентации гости стенда Подмосковья смогли посмотреть видеоролик о достижениях женщин региона, а также о социальной цифровой платформе областного отделения Союза женщин. Кроме того, для посетителей провели викторину по истории Подмосковья. В качестве награды посетители получили сувениры ручной работы.

В рамках мероприятия состоялась также презентация книги «Имя твоё… Женщина Подмосковья», в которой собраны яркие биографии женщин, живших в Московской области в разные эпохи.

Форум «Женщины России» проводится 5-6 марта в рамках выставки «Россия» на ВДНХ. Главная задача форума — привлечь внимание к женским инициативам, а также к реализации потенциала женщин в различных сферах жизни общества.

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#подмосковье
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МУС выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ и главы ЧФ
05 марта 2024, 17:31

Фото: iStock/Monique Shaw

Международный уголовный суд выдал разрешения на арест командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша и главы Черноморского флота Виктора Соколова. Соответствующая резолюция размещена на официальном сайте МУС.
Разрешение на арест было выдано после соответствующего ходатайства от прокуратуры. Оба ордера на арест 5 марта выдала Палата предварительного производства II МУС.

В судебном ведомстве аргументировали свое решение событиями на Украине и предполагаемыми преступлениями, совершенными вышеобозначенными лицами с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Согласно резолюции Кобылаш и Соколов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».

Осенью 2023 года МУС выдал ордер на на арест Путина и Львовой-Беловой по факту незаконной депортации украинских детей с присоединившихся к России территорий.

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти события словами о том, что РФ не является участником Римского статута МУС, все решения данного органа на территории нашего государства не имеют никакой юридической силы.

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#суд
#арест
#флот
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В Союзе пенсионеров рассказали, как «докупить» баллы и увеличить пенсию
Глава Союза пенсионеров Рязанский: россияне могут «выкупить» недостающий стаж
05 марта 2024, 17:27

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне имеют возможность «докупить» недостающий стаж для получения пенсии или надеяться на государственную социальную пенсию, которая гораздо ниже страховой и начинает выплачиваться на пять лет позже.
Об этом в интервью «Радио 1» рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Эксперт пояснил, что в семье часто бывает так, что кто-то зарабатывает деньги, а кто-то занимается семьей и детьми.

«Так бывает: не всегда все члены семьи могут заработать себе полноценный потенциал для получения трудовой страховой пенсии. Для этого существуют дополнительные возможности. Они предоставляются тем, кому не хватает стажа для получения пенсии по старости», — рассказал Рязанский.

Он пояснил, что кто-то из родственников может вносить взносы за человека на постоянной основе в пенсионную систему, что обеспечит выплату страховой пенсии при достижении соответствующего возраста. Кроме того, можно единовременно «выкупить» недостающий стаж, если не хватает небольшого числа лет.

«В случае, если есть большая нехватка стажа, например, 12-15 лет, то человек может устроиться на работу и доработать его», — отметил эксперт.

Также, по словам специалиста, государство выплачивает социальную пенсию в виде пенсионного пособия. Оно значительно ниже, чем трудовая пенсия, и начинает выплачиваться на пять лет позже, уточнил Рязанский.

Кроме того, он напомнил, что есть накопительные частные пенсионные фонды, где не важен стаж, а учитываются только накопления. Подобные частные организации дополняют государственную систему пенсионного законодательства, заключил собеседник «Радио 1».

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