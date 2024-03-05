Рустам Гатауллин принял участие в старте строительства Балашихинской областной больницы

Фото: Радио 1
Заслуженный строитель РФ и Московской области, гендиректор «345 механического завода» Рустам Гатауллин принял участие в торжественной церемонии начала строительства одного из самых больших учреждений здравоохранения в регионе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и вице-премьер РФ Татьяна Голикова заложили первый камень в основание Балашихинской областной больницы, которая рассчитана на 1,1 тыс. мест.
Балашихинская областная больница будет оснащена передовым диагностическим, операционным, лечебным и реабилитационным оборудованием, в том числе тяжелым – ангиографы, КТ, МРТ, рентген-аппараты, маммограф, остеоденситометр.
Фото: Радио 1
Впервые в Подмосковье там будут выполнять операции на сердце по современным технологиям (до этого они проводились только в МОНИКИ). Также специалисты смогут делать сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, при врожденной патологии сердца, сосудов и нейрохирургические вмешательства при тяжелых черепно-мозговых травмах.
Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.
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«Сейчас мы набрали необходимый разгон и ресурсы, не только материальные. Мы понимаем, что сейчас другое время, которое ждали наши люди. Жители Московской области однозначно говорят, и время наступило и правильно все делается», — прокомментировал Рустам Гатауллин.
Фото: Радио 1
Впервые в Подмосковье там будут выполнять операции на сердце по современным технологиям (до этого они проводились только в МОНИКИ). Также специалисты смогут делать сложные операции при деформациях опорно-двигательного аппарата, при врожденной патологии сердца, сосудов и нейрохирургические вмешательства при тяжелых черепно-мозговых травмах.
«На восточном направлении Московской облатси живет порядка 1,5 млн человек. И такой госпиталь, медицинский центр был нам необходим», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Работы на объекте планируют завершить в декабре 2026 года.
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Дана Игумнова