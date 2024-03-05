В Подмосковье за год капитально отремонтируют около 2 тысяч домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт почти двух тысяч многоквартирных домов планируется провести в Московской области в текущем году, по итогам работ условия проживания должны стать лучше у 500 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
«В этом году перед министерством стоит задача улучшить жилищные условия не менее чем полумиллиона человек. В планах провести капитальный ремонт общего имущества почти двух тысяч многоквартирных домов», — цитируются в сообщении слова главы областного МинЖКХ Антона Велиховского.Отмечается, что приоритетным направлением работ останется обеспечение газовой безопасности. В частности, газовое оборудование заменят в 532 многоквартирных домах. Кроме того, в рамках работ по капремонту будет установлено ещё 26 тысяч датчиков, реагирующих на уровень загазованности помещения.
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