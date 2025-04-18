Гаврилов: с мая некоторые пенсионеры смогут получить дополнительную выплату

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В мае этого года ряд пенсионеров могут рассчитывать на дополнительную выплату в в размере 80 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.
«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента №15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — поделился депутат с РИА Новости.
Доплаты к пенсии смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, чей стаж достигает 25 лет. Право на выплату остается не только за проживающими в РФ, но и за находящимися в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
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