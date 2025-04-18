Эксперт назвал признаки финансовой пирамиды

Две трети опрошенных специалистов (63%) не видят угрозы со стороны искусственного интеллекта для их карьеры, так как для этого нейросетям потребуется еще долгие годы. К соответствующим выводам пришло исследование консалтинговой компании get experts. Об угрозе для карьеры со стороны ИИ заявили лишь 2% респондентов.