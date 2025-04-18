Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эксперт назвал признаки финансовой пирамиды

Эксперт назвал признаки финансовой пирамиды

Эксперт Бархота: в основе финансовых пирамид лежат гарантии высокой доходности
Фото: iStock/nevodka

Фото: iStock/nevodka

В основе финансовых пирамид часто лежат гарантии высокой доходности при скрытом механизме действия схемы, они часто маскируются под потребительские союзы, благотворительные, образовательные и медицинские фонды. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, вопросы должны вызывать возможность неограниченного входа дольщиков и отсутствие официальной документации.
«Здесь часто бывают сравнения с вкладами в банках. Там, например, он составляет 20%, а пирамида будет обещать, что инвестиция в их проект даст 40%. Однако ни одна реальная финансовая организация не предлагает большую, чем ставки по вкладам, эффективность вложений, потому что они предлагают и без того хороший доход», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».
Тем временем юрист компании «Афонин, Божор и партнеры» Арина Сорокина рассказала, как избежать обмана при покупке онлайн-курсов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», она указала на обязательность проверки договора, наличия судебных разбирательств и условия возврата средств.
«Проверьте, есть ли у школы лицензия на осуществление образовательной деятельности (например, на сайте Рособрнадзора), какие эксперты приглашены. Особое внимание уделите договору и программе курса: срок, программа обучения, а также внимательно изучите условия возврата оплаты и расторжения договора», — рассказала юрист.
Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме аферистов с платежками ЖКУ

В Госдуме рассказали о возможности блокировки YouTube в ближайшее время

Мошенники стали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью демонстрации экрана
#проверки
#школы
#эксперт
#юрист
#проект
#эксперты
#компании
#программа
#онлайн
#youtube
Милонов назвал хайпом призыв Ткаченко к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы
18 апреля 2025, 01:23

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал хайпом заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы, чтобы потом не делать абортов. По словам парламентария, при этом в области анализа и подсчетов ученый прекрасно владеет ситуацией.
«Я думаю, что иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом «хайп». Но он не полезен иногда бывает», — поделился Милонов в беседе с RT.
При этом сам Ткаченко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что его слова, которые вызвали такой резонанс, — «неоспоримый очевидный тезис». Он подчеркнул, что, сократив «ненужные» половые контакты, женщины смогут сократить и количество нежелательных беременностей, а следовательно, и абортов.
«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества. Тысячелетия абсолютно во всех культурах во всех уголках земли прекрасно знали, что необходимо целомудрие для женщин и что аборты делать нельзя. <…> Люди, которым не нравится этот тезис, — они просто не дружат с логикой, историей и естеством. Я не девиантолог и не психотерапевт, чтобы обсуждать таких персонажей», — посетовал демограф.
Читайте также:

Демограф назвал половые контакты до свадьбы причиной разводов и нежелания вступать в брак

Демографа возмутил резонанс в обществе из-за его призыва «не раздвигать ноги до свадьбы»

«Девочки нужны»: Ткаченко объяснил высказывание Путина о демографии
#женщины
#люди
#депутат
#госдума
#демография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исследование: 63% специалистов не видят угрозы со стороны ИИ для их карьеры
18 апреля 2025, 01:14

Фото: istockphoto/Userba011d64_201

Две трети опрошенных специалистов (63%) не видят угрозы со стороны искусственного интеллекта для их карьеры, так как для этого нейросетям потребуется еще долгие годы. К соответствующим выводам пришло исследование консалтинговой компании get experts. Об угрозе для карьеры со стороны ИИ заявили лишь 2% респондентов.
«Об использовании искусственного интеллекта в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%)», — пишут «Известия», изучившие результаты исследования.
В свою очередь IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о мошенниках, которые выдают себя за компьютерных мастеров. В беседе c RT он отметил, что для борьбы с подобными аферистами нужно разрабатывать новые подходы на государственном уровне. По его словам, в России существует большое количество фирм, которые имитируют ремонтные услуги, но выставляют за них такие «ценники», которые превышают стоимость самой техники.
«Если это ремонт компьютера, то такие «мастера» зачастую приносят софт, который якобы имитирует борьбу с вирусами, находит ошибки и тому подобное. Некоторые умудряются запихнуть в чек сумму, за которую можно купить два новых компьютера. В таких случаях надо вызывать полицию», — поделился эксперт.
Читайте также:

Исследование: в России ожидается эпоха гаджетов с расширенным функционалом ИИ

«Прогресс не остановить»: эксперт по ИИ рассказал, сможет ли ИИ заменить человека

ИИ помог устранить более 1,8 тыс. нарушений в сфере питания в Подмосковье
#подмосковье
#эксперт
#работа
#ремонт
#исследование
#услуги
#it
#обработка
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве побит погодный рекорд столетней давности
18 апреля 2025, 01:12

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Москве был побит погодный рекорд столетней давности, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в 14:00 температура воздуха на станции ВДНХ достигла +21,3 градусов, а прежний рекорд в +21 градус фиксировали в 1920 году.
«Поэтому мы говорим о том, что у нас перекрыт прежний рекорд — более чем столетней давности. Температура уже превысила отметку в 21 °C. Но температура до 15:00—16:00 еще может повышаться, окончательную цифру можно будет узнать после 18:00», — поделилась метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Крыме и Брянской области не так давно фиксировали заморозки. Однако управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заверяет, что угрозы урожаю нет. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в прошлом году от заморозков пострадало куда большее количество гектаров, что в итоге не привело к катастрофичным последствиям. По его словам, заметное число овощей и фруктов поставляют из других стран — ЕАС и СНГ.
«В прошлом году тоже были заморозки, которые отразились на урожае не только фруктов и овощей, но и зерновых, что сильно снизило валовые сборы. <…> Никакой катастрофы не произошло — и фрукты, и ягоды на прилавках были, какие-то категории подорожали, какие-то нет», — отметил он.
Читайте также:

Страстная пятница 18 апреля: почему в этот день нельзя убираться и ловить рыбу, народные приметы

«Атмосферный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
#рекорд
#эксперт
#погода
#заморозки
#ягоды
#температура
#фрукты
#метеоролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, к чему приведет возвращение в РФ ушедших автобрендов
Автоэксперт Житнухин: китайские авто подешевеют на 20% после возращения брендов
18 апреля 2025, 01:08

Фото: iStock/Fahroni

Китайские автомобили подешевеют на 20% после того, как на российский рынок вернутся ушедшие западные бренды. Об этом заявил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, та же тенденция будет наблюдаться и в сфере подержанных машин из Китая.
«В случае возвращения европейских, корейских, японских автоконцернов в Россию цены на китайские автомобили снизятся на 20%. Сейчас же предложений автомобилей из КНР стало больше, опять же на фоне возможного возвращения ушедших марок», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Вместе с тем автоэксперт и юрист Дмитрий Золотов рассказал, как аварийные комиссары могут обманывать виновников ДТП, выбивая из них крупные суммы. Они убеждают потерпевшего заключить договор об уступке прав требования ущерба после аварии, а после выбивают большие деньги со страховой и с виновника ДТП. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что это довольно распространенная практика.
«Это не схема, это реально работающий закон. Это не говорит о том, что все мошенники им пользуются и злоупотребляют. Ко мне очень много обращаются по ДТП, и мы помогаем тем, кто пострадал взыскать средства по этой схеме. Это рабочая схема и пробел в законодательстве», — поделился юрист.
Читайте также:

Автоэксперт назвал главную проблему российского автопрома и способ ее решения

Автоэксперт оценил шансы российского автопрома обогнать западный

Продажи китайских автомобилей в России за месяц упали почти на 50%
#дтп
#деньги
#эксперт
#мошенники
#автомобили
#юрист
#договор
#закон
#цены
#аварии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Риелтор назвал проблему на рынке недвижимости в России
Риелтор Апрелев призвал отказаться от практики деления квартир на доли
18 апреля 2025, 01:04

Фото: iStock/LENblR

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев призвал отказаться от распространенной практики деления квартир на доли. По его словам, это приводит к большому количеству споров и конфликтов, а также проблемам с использованием такой недвижимости.
«Ситуация тут следующая — нужно создать такую нормативную базу, чтобы доли вообще не появлялись, если они не являются комнатой. А в идеале вообще ничего не делить и законодательно сохранять целостность объекта недвижимости с точки зрения его правовой природы, как это сделано в греко-римском праве. В Германии, например, разделить недвижимость на доли при вступлении в наследство невозможно — наследники должны определиться, кто из них выкупит всю площадь и будет ею владеть», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время аналитики компании Ricci обратили внимание, что на рынке Подмосковья в последние три года отмечается тренд на комплексное развитие территорий загородных поселков. Как пишут «Известия» после беседы с экспертами, на сегодняшний день все большую популярность набирают архитектурные концепции и собственная инфраструктура от застройщиков. К тому же из года в год наблюдается рост средней площади домов.
«Для молодых покупателей важны транспортная доступность поселка и наличие рядом маршрутов общественного транспорта, а также эстетический образ проекта, удобство и оперативность решения коммунальных вопросов. Семейные покупатели, в свою очередь, обращают внимание на близость школ и детских садов, а также возможность организации внеурочной деятельности», — говорится в материале.
Читайте также:

Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ

В Госдуме предложили ограничить рост платежей за ЖКХ

Риелтор объяснил, на кого рассчитаны квартиры за миллиард рублей
#эксперт
#квартиры
#недвижимость
#инфраструктура
#компании
#рост
#покупатели
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате