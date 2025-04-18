Эксперт назвал признаки финансовой пирамиды

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В основе финансовых пирамид часто лежат гарантии высокой доходности при скрытом механизме действия схемы, они часто маскируются под потребительские союзы, благотворительные, образовательные и медицинские фонды. Об этом рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, вопросы должны вызывать возможность неограниченного входа дольщиков и отсутствие официальной документации.
«Здесь часто бывают сравнения с вкладами в банках. Там, например, он составляет 20%, а пирамида будет обещать, что инвестиция в их проект даст 40%. Однако ни одна реальная финансовая организация не предлагает большую, чем ставки по вкладам, эффективность вложений, потому что они предлагают и без того хороший доход», — поделился эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем юрист компании «Афонин, Божор и партнеры» Арина Сорокина рассказала, как избежать обмана при покупке онлайн-курсов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru», она указала на обязательность проверки договора, наличия судебных разбирательств и условия возврата средств.
«Проверьте, есть ли у школы лицензия на осуществление образовательной деятельности (например, на сайте Рособрнадзора), какие эксперты приглашены. Особое внимание уделите договору и программе курса: срок, программа обучения, а также внимательно изучите условия возврата оплаты и расторжения договора», — рассказала юрист.Читайте также:
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