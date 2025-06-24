На «Рубеже обороны» в Серпухове захоронили останки пяти советских бойцов
В Серпухове в мемориальном комплексе «Рубеж обороны» состоялось захоронение останков пяти советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. На церемонию пришли сотни жителей городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Останки защитников нашли участники поисково-исследовательского отряда «Разведрота» под руководством Дмитрия Дериенко недалеко от мемориала «Слава» в деревне Станки. Поиск погибших героев будет продолжен», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что это уже 11-я церемония захоронения на мемориале. Всего в братских могилах на серпуховской земле нашли последний приют 188 бойцов.