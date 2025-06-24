В Серпухове создают мемориал в память о партизанском отряде «Смерть фашизму»
В Серпухове возложили цветы к мемориалу памяти партизанского отряда «Смерть фашизму». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Память участников Великой Отечественной войны почтили замглавы округа Игорь Суровиков, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, члены патриотических объединений, воспитанники Дворца культуры «Исток» и жители округа.
Программа продолжилась на партизанской стоянке. Для гостей подготовили выставку вооружения, фронтовую поляну с кашей и чаем из самовара. Пришедшие увидели, откуда совершали вылазки партизаны и как обустраивали свой быт.
«Партизанский отряд «Смерть фашизму» создали в 1941 году жители Серпуховского района. Он базировался в лесу между 17-м и 18-м километрами Балабановского шоссе. За время существования партизаны уничтожили около сотни фашистов, разгромили немецкие обозы, огневую точку, захватили оружие. Они уничтожали вражеские линии связи, передавали 49-й армии важные разведданные. Никто из участников отряда во время службы в нём не погиб», – сказали в пресс-службе.В этом году по инициативе серпуховича Александра Боровкова была восстановлена партизанская стоянка, где когда-то располагался штаб отряда «Смерть фашизму».