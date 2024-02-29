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Студентам из Одиноцва провели «Уроки предпринимательства»

29 февраля 2024, 09:55
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей

Учащиеся колледжа одинцовского филиала МГИМО узнали больше о предпринимательстве. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В мероприятии приняли участие около 90 студентов 1 и 2 курсов. Ребята смогли познакомиться с успешными бизнесменами и узнали в чём заключается основная идея предпринимательства.

«Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Московской области Валентина Степанова рассказала о развитой системе мер поддержки молодых предпринимателей в Подмосковье и различных образовательных программах и обучающих мероприятиях. Также во встрече также приняли участие представители делового сообщества «Опора России» и современные бизнесмены», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что такие мероприятия ​помогают формировать молодежи полное представление о сфере бизнеса и его возможностях.

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Российского военного осудили за отказ от участия в спецоперации
На Сахалине военного осудили на 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО
29 февраля 2024, 10:06

Фото: istock / AMilkin

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима военнослужащего за отказ участвовать в СВО. Об этом информирует пресс-служба суда.

Мужчину признали виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ и взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что 22 ноября 2023 года россиянин отказался выполнять приказ командира, который сказал ему ехать в зону проведения специальной военной операции на Украине. В присутствии сослуживцев боец отказался исполнять приказ. Причиной отказа стали опасения за свою жизнь.

Отмечается, что преступление было совершено в период объявленной в России частичной мобилизации, что является отягчающим обстоятельством.

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#преступление
#жизнь
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#рф
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Эксперты объяснили, почему пик рождаемости в России приходится на лето
Специалисты НИУ ВШЭ связали месяц рождения ребёнка с доходом семьи
29 февраля 2024, 10:06

Фото: iStock/Kostikova

Доход семьи является важнейшим фактором для выбора месяца рождения ребёнка. К такому выводу пришли исследователи НИУ ВШЭ, о чём сообщает РБК.
Так, чем выше доход семьи, тем чаще рождение ребёнка планируется на летнее время. В период с 2000 по 2022 годы большинство российских детей появились на свет в июле и августе.

Такая тенденция наблюдается в регионах с высоким уровнем жизни, а также преимущественно с городским населением.

Также, по результатам исследования, дети, рождённые в марте, как правило живут в регионах с суровым климатом. Это, например Ненецкий автономный округ, Коми, Томская область.

Смещение пиков рождения на осень происходит в южных регионах, таких как Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия.

Исследователи убеждены, что сезонность рождаемости обусловлена социальными, социально-демографическими, экологическими и биологическими факторами.

В заключение отмечается, что планирование рождения ребёнка на лето крайне полезно и выгодно для матери. Она сможет проводить больше времени на свежем воздухе, включить в свой рацион питания свежие фрукты, овощи и ягоды, что положительно скажется и на её здоровье, и на здоровье ребёнка.

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#рождаемость
#дети
#семьи с детьми
#доходы
#исследование
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В Люберцах поставили на кадастровый учёт новостройку
29 февраля 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый дом в жилом комплексе «Люберцы» оперативно получил кадастровый номер благодаря совместной работе областного Росреестра и Минжилполитики региона, сообщает пресс-служба министерства.
«Кадастровый номер новостройки: 50:22:0010105:50121. Теперь владельцы квартир смогут зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады», — отмечается в сообщении.
Застройщиков ЖК «Люберцы» является группа компаний «Самолёт». На территории жилого комплекса возводят не только дома, но и объекты социальной инфраструктуры. Построены уже две школы на 2 тысячи 200 учеников, инженерно-технический лицей на 1100 мест, а также пять детских садов, поликлиника для детей и взрослых и станция скорой помощи.

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#люберцы
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#новостройка
#кадастр
#минжилполитики мо
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Минздрав зарегистрировал обновленный состав вакцины «Спутник V»
Гинцбург: Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом
29 февраля 2024, 04:32

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Минздрав России зарегистрировал многокомпонентную коронавирусную вакцину «Спутник V» с обновленным составом, цитирует РИА Новости директора Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга.
В настоящее время зарегистрирована обновленная вакцина «Спутник V», в инструкции внесены соответствующие изменения, заявил академик.

Специалист подчеркнул, что регистрация «Спутника V» позволила провести клинические испытания обновленной вакцины на молодых людях.

По словам Гинцбурга, клинические испытания «Спутника V» на подростках планируется завершить к концу марта, после чего будет подан набор документов в целях получения лицензии на препарат.

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#коронавирус
#вакцина
#россия
#минздрав рф
#здоровье
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Россиян проинформировали о повышении пенсий для одной категории граждан с 1 марта
Бессараб: С 1 марта будут увеличены пенсии российских граждан, достигших в феврале 80-летнего возраста
29 февраля 2024, 03:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 марта будут увеличены пенсии россиян, достигших в феврале 80-летнего возраста, сообщил в интервью Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат обратила внимание на удвоение ежемесячного фиксированного пособия для пенсионеров, достигших 80 лет в предыдущем месяце.

«С учетом того, что сегодня она составляет 8 133 рубля, то, соответственно, у нас получается примерно 16 266 рублей. Но этот только часть пенсии», – заявила она.

Депутат Бессараб также заявила, что социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля.

По ее словам, в России насчитывается около четырех миллионов человек, получающих социальные пенсии.

«Ее получают либо те, кто не выработал трудовой стаж, либо получал слишком маленькую зарплату, не смог накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов», – отметила парламентарий.

Также депутат добавила, что в состав социальной пенсии россиян входит социальная доплата до прожиточного минимума. Кроме того, она добавляется к «проиндексированному пенсионному капиталу».

«В этом году произойдет повышение пенсии на почти 7,5 процента. Эти средства заложены в бюджет Российской Федерации. И все выплаты люди получат своевременно и в полном объеме», – заключила Бессараб.

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#пенсии
#индексация
#выплаты
#минтруд
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Карлсон раскритиковал вооруженные силы США
Карлсон: Вооруженные силы США неэффективны и коррумированы
29 февраля 2024, 03:30

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что вооруженные силы США неэффективны и коррумпированы.
Он подчеркнул, что последний раз армия США выигрывала крупную войну 80 лет назад. По словам журналиста, проблема не в солдатах, а в командирах, которые разваливают армию, что представляет угрозу для американцев.

Ранее Карлсон обвинил правительство США в том, что оно рассекретило информацию о его встрече со Сноуденом.

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#журналист
#сша
#армия
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В США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне
Politico: Украина лишилась ключевого союзника в Вашингтоне
29 февраля 2024, 02:12

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина потеряет важного сторонника, если Митч Макконнелл больше не будет лидером республиканского меньшинства Сената, пишет Politico.
Согласно материалу издания, хотя сенатор известен своей поддержкой Киева, внутри Республиканской партии возникают сомнения по поводу дальнейшей поддержки союзников Украины. Так, например, спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что вашингтонские власти должны в первую очередь сосредоточиться на разрешении кризиса с мигрантами на южной границе США.

28 февраля Макконнелл объявил, что покинет свой пост в ноябре. 28-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#сша
#украина
#помощь
#подделка
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Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины
Верховная Рада Украны сообщила о хакерской атаке на свой сайт
29 февраля 2024, 02:00

Фото: iStock/Михаил Руденко

Сайт Верховной Рады Украины стал объектом хакерской атаки, передает РБК, ссылаясь на пресс-службу парламента.
Как указывает материал, ссылка на Telegram-канал парламента, закрепленная на сайте, вела на фальшивую страницу.

Уточняется, что сайт вернулся к нормальной работе через 13 минут после атаки.

Ранее хакеры взломали эфир украинского канала и разместили на нем пророссийские лозунги.

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#украина
#хакер
#telegram
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Врач Белого дома: Байден страдает от нескольких заболеваний
Терапевт О'Коннор: Байдену диагностировали несколько болезней
29 февраля 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

У президента США Джо Байдена впервые диагностировано обструктивное апноэ сна, сообщает терапевт Кевин О'Коннор, огласивший результаты ежегодного обследования американского лидера.
Кроме того, у 81-летнего политика есть ряд ранее выявленных недугов, включая мерцательную аритмию, периферическую нейропатию, гиперлипидемию, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь и артрит. Также Байден страдает от сезонной аллергии. Ему прописывают лекарства для лечения вышеупомянутых недугов.

Ранее президент заявил журналистам о медицинском обследовании: «Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово».

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
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