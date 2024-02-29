Студентам из Одиноцва провели «Уроки предпринимательства»

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей
Учащиеся колледжа одинцовского филиала МГИМО узнали больше о предпринимательстве. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В мероприятии приняли участие около 90 студентов 1 и 2 курсов. Ребята смогли познакомиться с успешными бизнесменами и узнали в чём заключается основная идея предпринимательства.
Стоит отметить, что такие мероприятия помогают формировать молодежи полное представление о сфере бизнеса и его возможностях.
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«Руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Московской области Валентина Степанова рассказала о развитой системе мер поддержки молодых предпринимателей в Подмосковье и различных образовательных программах и обучающих мероприятиях. Также во встрече также приняли участие представители делового сообщества «Опора России» и современные бизнесмены», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева