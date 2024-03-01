Студент из Каширы стал участником международного турнира «Игры будущего»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Исмаил Калафатов, учащийся на третьем курсе Каширского подразделения колледжа «Московия», принимает участие в первом в истории международном турнире по фиджитал-спорту «Игры будущего», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Фиджитал-спорт объединяет соревнования в реальном и виртуальном пространствах. Сначала спортсмены меряются силами на виртуальных симуляторах, а затем — на настоящих спортивных площадках. Для определения победителя суммируются показатели обеих частей соревнования», — отмечается в сообщении.«Игры будущего» проводятся в Казани. Они стартовали 21 февраля и продлятся до 3 марта.
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