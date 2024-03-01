Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Представители теризбиркома Сергиева Посада рассказали студентам о выборах президента России. Второй год подряд в Московском областном филиале Финансово-юридического университета прошёл «День карьеры», сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Учащимся напомнили о выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта, а также рассказали, почему важно не игнорировать голосование.
Администрация городского округа активно привлекает для общения со студентами компании, работающие в муниципалитете. Ребята также услышали истории успеха от выпускников вуза, получили знания о том, как составить резюме и начать профессиональный путь.
Сейчас поквартирный обход подмосковных избирателей проводят подмосковные информаторы. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья.
Жители области могут отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.
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«Участвовать в выборах необходимо хотя бы просто для того, чтобы потом сказать самому себе: я имею отношение к тому, что происходит в моей стране, в моем городе. Это важно! Приходите, участвуйте в голосовании и помните, что будущее от нас зависит», – сказал студентам зампред ТИК Сергиева Посада Максим Аюпов.
Сейчас поквартирный обход подмосковных избирателей проводят подмосковные информаторы. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья.
Жители области могут отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.
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Лора Луганская