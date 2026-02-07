Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа
Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Депутат уверен, что это важное и верное решение, поскольку опасности, связанные с газоснабжением в жилых домах, никогда не ограничиваются пределами отдельной квартиры. Он подчеркнул, что газовое оборудование представляет собой сложную и взаимосвязанную систему. По его словам, проблема в одной точке может привести к серьёзным последствиям для всего здания.
Кошелев считает, что расширение полномочий газовых служб — это не только усиление надзора, но и создание механизма, который обеспечивает безопасность и здоровье большинства добросовестных жителей от безответственного поведения отдельных лиц.
