Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа

07 февраля 2026, 10:25

РИА Новости: газовщики смогут прекращать подачу газа в квартиры за нарушения

Фото: iStock/MarianVejcik

Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газоснабжения за систематические нарушения правил эксплуатации газового оборудования и недопуск сотрудников к его проверке. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.