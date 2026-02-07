Юрист объяснил, когда банки могут отказать в возврате вклада
Самые распространенные причины отказа в возврате вклада со стороны банка обычно связаны с действиями или бездействием клиента. Об этом рассказала агентству «Прайм» куратор правового сопровождения структурирования сделок консалтинга Legal principles Русудани Закарая.
Эксперт отметила, что вклад могут не выдать, если клиент попал под проверку Федеральной службы по финансовому мониторингу. Также юрист уточнила, что отказ в выдаче вклада часто связан с подозрительными операциями пополнения, когда клиент пытается снять деньги сразу после перевода.
Для возврата средств необходимо сначала устранить причину блокировки. Если банк не объясняет её, следует запросить письменный отказ и подать претензию, заключила Закарая.
