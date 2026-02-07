Достижения.рф

В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми

РИА Новости: в России с 1 января появилась семейная налоговая выплата
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости рассказала о новой налоговой выплате для семей с детьми.



С 1 января 2026 года в России введена новая форма поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата, сообщила Стенякина. Эта мера предназначена для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно.

Право на выплату имеют и усыновители, опекуны, а также попечители. Однако для получения выплаты важно, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5 регионального прожиточного минимума, подчеркнула депутат. Кроме того, заявитель не должен иметь задолженностей по алиментам.

