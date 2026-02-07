В Госдуме рассказали о новой налоговой выплате для семей с детьми

07 февраля 2026, 09:10

РИА Новости: в России с 1 января появилась семейная налоговая выплата

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с РИА Новости рассказала о новой налоговой выплате для семей с детьми.